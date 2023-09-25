Главный тренер «Авангарда» объяснил, почему не заменил вратаря после пяти шайб

Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец высказался после поражения в матче с «Автомобилистом» (1:5).

«Не хотели ли использовать тайм-аут после двух шайб за 30 секунд, после чего Мэйсек мог забросить и четвёртую? Как закончился второй период, 1:3? Значит, я всё правильно сделал.

Игра Бойкова? Его мы решили подготовить — к сожалению, он получил травму, хотя довольно успешно сыграл, агрессивно, проводил силовые приёмы. Дальше мы будем смотреть, кто будет играть — Мурылёв или кто-то другой. Повторюсь: в обороне мы пропустили не в игре «пять на пять», а именно на индивидуальных ошибках при построении или других моментах. В зоне обороны разве что первый гол, остальное — возвраты, контратаки, потери.

Игра на «точке»? Сегодня мы проиграли, может быть, но у большинства наших форвардов процент выше 50%. Мы работали и будем продолжать работать.

Повлияли ли на «Авангард» нервы или самоуверенность? Не было ни того, ни другого — мы же понимаем, против кого играем. У нас такого вообще в команде нет, все команды в нашей лиге могут побеждать. Если бы мы нервничали, может быть, с первого периода напропускали бы голов.

Не стал менять вратаря после пяти шайб? Андрей [Мишуров] достаточно хорошо играл, такие голы, как четвёртый и пятый — за что тут вратаря менять? Он достойно сыграл, вытащил пару выходов «один в ноль» и «два в один», — передаёт слова Кравца корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.