«О таком впервые слышу». Игорь Ларионов — о ситуациях, когда клубы не назначают капитанов

Главный тренер нижегородского «Торпедо» Игорь Ларионов поделился мнением о ситуациях, когда команды не назначают капитанов в современном хоккее. В сезоне-2023/2024 без хоккеиста с нашивкой «C» будет играть «Чикаго Блэкхоукс». Это было сделано в знак уважения к многолетнему лидеру «ястребов» Джонатану Тэйвзу.
«Это что-то новое. Честно говоря, я о таком впервые слышу. Как-то упустил этот момент. Не хочу комментировать «Блэкхоукс», им есть над чем поработать. У них долгий путь становления, но это их проблемы. В нашей команде, как я вижу, должны быть лидеры, которые имеют нашивки с буквами «C» (капитан) и «A» (ассистент капитана), для того, чтобы они вели за собой коллектив. У нас они меняются. И так будет в течение всего сезона, может, к началу плей-офф определимся, конкретно с теми людьми, кто будут носить нашивки постоянно», — приводит слова Ларионова Legalbet.
Напомним, вчера, 24 сентября, «Торпедо» одержало верх во встрече с минским «Динамо». В столице Беларуси нижегородцы выиграли со счётом 4:3.
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