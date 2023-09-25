Защитник «Автомобилиста» прокомментировал курьёзный гол

Защитник «Автомобилиста» Александр Севостьянов высказался после поражения в матче с «Автомобилистом» (1:5) и прокомментировал курьёзный гол, который записали на него.

«Не совсем хорошо начали первый период, было много суеты, много потерь с нашей стороны. В перерыве тренеры внесли корректировки, сказали, как лучше сыграть, игра поменялась, мы контролировали её ход и довели дело до конца. Хорошо сыграли в большинстве, Мэйсек расчехлил наконец свою пушку — надеюсь, у него сейчас пойдёт и он начнёт штопать их, как в том году. Стараемся, выкладываемся каждую игру и движемся к цели одним коллективом.

Какие чувства были во время удаления, когда на меня гол ещё не записали? Получилось, что попал Ткачёву по визору, потом залетела шайба в ворота. Когда я ехал на лавку штрафников, прокручивал момент в голове — думал, блин, кто же последним задел шайбу? Главное, что команда забила, потому что после удаления игра могла повернуться в другую сторону, могло стать 3:2, но получилось 4:1, и это хорошо для нас всех. Первый гол за «Автомобилист» получился весёлым, запомнится надолго. Никогда бы не подумал, что он будет именно таким», — передаёт слова Севостьянова корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.

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