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Инсайдер: в «Вашингтоне» не рады интервью Кузнецова. Игрок создаёт огненную бурю и споры

Инсайдер: в «Вашингтоне» не рады интервью Кузнецова. Игрок создаёт огненную бурю и споры
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Известный инсайдер и журналист Эллиотт Фридман прокомментировал яркое интервью нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Евгения Кузнецова. Россиянин пошутил над своим одноклубником Александром Алексеевым и критически высказался о бывшем главном тренере Питере Лавиолетте.

«Прежде всего скажу так: я не люблю ругать парней за честность в интервью. Мы жалуемся, что хоккеисты скучные. Если мы будем жаловаться на то, что они скучные, то мы не можем разрывать их на кусочки, когда они решат: «Хорошо, я сбрасываю маску и рассказываю вам всё. Я пью сыворотку правды и выпускаю всё наружу». Очевидно, именно так здесь и произошло. Иногда игрокам теперь следует лучше обдумывать это, если они возвращаются в свою родную страну, где бы она ни находилась, и считают, что никто в Северной Америке этого не услышит. Так больше не работает. Есть такая штука, как Интернет, и на дне океанов есть кабельные линии. Эти вещи идут куда угодно.

Я не думаю, что «Вашингтон» вообще очень рад. Я думаю, им не нравятся комментарии в адрес Алексеева. Они не считают, что комментарии о Лавиолетте были необходимы. Единственное, что я здесь скажу: если вы собираетесь так говорить, у вас должен быть успешный год. Кузнецов должен показать себя прямо сейчас. Он должен выйти и провести успешный сезон. В 2018 году, когда они выиграли Кубок Стэнли, Овечкин заслужил «Конн Смайт», но, если бы вы сказали мне, что её получил бы Кузнецов, у меня бы с этим не было проблем. Он был элитным игроком. Можно было бы назвать вторым лучшим игроком команды в том году, когда они выиграли Кубок Стэнли в плей-офф. Он должен быть этим игроком сейчас.

Если вы собираетесь так говорить, вам придётся проявить себя. Я думаю, что ещё одна вещь, которую чувствуют здесь «Кэпиталз», — это то, что им не нравится тот факт, что он это сделал, потому что он создаёт огненную бурю или споры, когда они пытаются поддержать его. Я думаю, что именно это их тоже будет беспокоить. Но, в конце концов, я просто думаю, что Кузнецов должен проявить себя сейчас. Если ты собираешься это сделать, тебе нужно выйти на лёд и провести очень масштабный сезон», — сказал Фридман в эфире подкаста 32 Thoughts.

Отметим, что инсайдер имеет в виду интервью YouTube-каналу «Скользкий лёд». Но Кузнецов ярко высказался и в первый тренировочный день «Кэпиталз».

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