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«Барыс» вырвал победу у «Нефтехимика» в матче-триллере с 11 голами

В Нижнекамске на стадионе «Нефтехим-Арена» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Нефтехимик» принимал «Барыс». Встреча завершилась в овертайме победой гостей со счётом 6:5 (1:2, 2:0, 2:3, 1:0).

На 12-й минуте Рафаэль Бикмуллин вывел «Нефтехимик» вперёд. Через 44 секунды Понтус Оберг сравнял счёт. На 15-й минуте Александр Дергачёв вновь вывел хозяев вперёд. На 26-й минуте Понтус Оберг оформил дубль. На 29-й минуте «Барыс» впервые в матче вышел вперёд благодаря Кириллу Савицкому. На 42-й минуте Александр Дергачёв восстановил равенство — 3:3. Через 22 секунды Рафаэль Бикмуллин забил «Барысу» четвёртый гол. На 44-й минуте Понтус Оберг оформил хет-трик. На 50-й минуте Евгений Митякин забил пятый гол — 5:4. На 54-й минуте Самат Данияр сравнял счёт. В овертайме победу астанинцам принёс Райли Барбер.

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Напомним, в следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Нефтехимик» 27 сентября в Нижнекамске сыграет с «Амуром». «Барыс» 28 сентября примет «Адмирал».