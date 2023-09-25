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«Барыс» вырвал победу у «Нефтехимика» в матче-триллере с 11 голами

«Барыс» вырвал победу у «Нефтехимика» в матче-триллере с 11 голами
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В Нижнекамске на стадионе «Нефтехим-Арена» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Нефтехимик» принимал «Барыс». Встреча завершилась в овертайме победой гостей со счётом 6:5 (1:2, 2:0, 2:3, 1:0).

Фонбет Чемпионат КХЛ
25 сентября 2023, понедельник. 19:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
5 : 6
ОТ
Барыс
Астана
1:0 Бикмуллин (Гайнуллин, Брюквин) – 11:49 (5x5)     1:1 Оберг (Скленичка, Барбер) – 12:33 (5x5)     2:1 Дергачёв (Белозёров, Клок) – 14:19 (5x4)     2:2 Оберг (Скленичка, Барбер) – 25:10 (5x4)     2:3 Савицкий (Омирбеков, Червены) – 28:03 (5x4)     3:3 Дергачёв (Клок, Якупов) – 41:04 (5x4)     4:3 Бикмуллин (Хоружев) – 41:26 (5x5)     4:4 Оберг (Барбер, Данияр) – 43:57 (5x5)     5:4 Митякин (Хохлов, Якупов) – 49:21 (5x5)     5:5 Данияр (Рахманов) – 53:37 (5x5)     5:6 Барбер (Скленичка) – 61:12 (3x3)    

На 12-й минуте Рафаэль Бикмуллин вывел «Нефтехимик» вперёд. Через 44 секунды Понтус Оберг сравнял счёт. На 15-й минуте Александр Дергачёв вновь вывел хозяев вперёд. На 26-й минуте Понтус Оберг оформил дубль. На 29-й минуте «Барыс» впервые в матче вышел вперёд благодаря Кириллу Савицкому. На 42-й минуте Александр Дергачёв восстановил равенство — 3:3. Через 22 секунды Рафаэль Бикмуллин забил «Барысу» четвёртый гол. На 44-й минуте Понтус Оберг оформил хет-трик. На 50-й минуте Евгений Митякин забил пятый гол — 5:4. На 54-й минуте Самат Данияр сравнял счёт. В овертайме победу астанинцам принёс Райли Барбер.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Напомним, в следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Нефтехимик» 27 сентября в Нижнекамске сыграет с «Амуром». «Барыс» 28 сентября примет «Адмирал».

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