Аналитик НХЛ: теперь Овечкин чувствует запах рекорда Гретцки

Аналитик НХЛ Майк Рапп прокомментировал попадание российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в топ-50 лучших игроков лиги на данный момент. Форвард занял 30-е место.

«Прошлый год был неудачным. Всё ещё забил чуть больше 40 голов. Теперь он приближается [к рекорду Гретцки]. Теперь он чувствует его запах… Когда вы даёте этому парню пространство, он наносит свой бросок или использует своё тело, я думаю, именно это делает его таким опасным», — приводит слова Раппа официальный сайт НХЛ.

Кроме того, в самом заявлении говорится следующее:

«Овечкин стал третьим игроком, забившим 800 голов, оформив хет-трик в матче с «Чикаго Блэкхоукс» 13 декабря, и обогнал Горди Хоу, выйдя на второе место в списке за всю историю, когда забросил свою 802-ю шайбу в матче с «Виннипег Джетс» 23 декабря. 38-летний левый нападающий забил 42 гола в 73 матчах в прошлом сезоне, а за карьеру он забил 822 гола, что на 72 меньше, чем рекорд Уэйна Гретцки в НХЛ (894). 13-й сезон с 40 шайбами Овечкина — это рекорд лиги, Алекс обошёл Гретцки. Овечкин также стал лучшим бомбардиром «Кэпиталз» с 75 очками; это был 14-й раз за 18 сезонов в НХЛ, когда он стал лидером «Вашингтона» по результативности», — говорится в сообщении.