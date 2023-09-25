Главный тренер «Нефтехимика» прокомментировал поражение в матче-триллере с «Барысом»

Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев прокомментировал поражение в матче с «Барысом». Нижнекамцы уступили в овертайме со счётом 5:6. «Нефтехимик» четыре раза выходил вперёд на расстояние одной шайбы, однако упускал преимущество. Подопечным Леонтьева лишь единожды пришлось сравнивать счёт. В овертайме «Нефтехимик» пропустил шайбу спустя 72 секунды после начала дополнительного периода.

«Очень интересный матч, зрелищный. Два конкурента за выход в плей-офф. Нам пора подниматься, и ребята сражались здорово. Команде соперника тоже надо отдать должное, вышла очень заряженной на эту игру. Сегодня видно, что была игра кость в кость. Могли и в основное выиграть. К сожалению, в овертайме пропустили. Можно поздравить с дебютом Никиту Хоружева, передачу голевую отдал. И Филипп [Долганов] неплохо отыграл, и вся команда здорово сражалась. К сожалению, травму получил Дима Жукенов, не знаю, насколько серьёзную. А так как у нас короткая скамейка, для нас это потеря. Готовимся к следующему матчу с не менее серьёзным соперником.

В ходе матча Никита Хоружев заменил Андрея Чивилёва? Нижнекамская школа хоккея работает великолепно, даёт своих воспитанников. Ещё один игрок «Реактора» с нами тренируется, скоро вы увидите его в деле. Плюс Никита Сетдиков подъехал, тоже готов, рвётся в бой. С Андреем Чивилёвым сегодня что-то случилось. У него было много потерь, брака в передачах, много проигранных единоборств. Поэтому вышел Никита. Кстати, сыграл для первого раза очень здорово, в таком серьёзном поединке.

В третьем периоде, когда соперник поменял вратаря, тоже не было желания поменять Долганова? Не думаю, что была бы хорошая идея выпустить под конец матча неподготовленного холодного голкипера», — приводит слова Леонтьева официальный телеграм-канал «Нефтехимика».