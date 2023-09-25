Скабелка высказался о победе в матче с «Нефтехимиком». «Барыс» четыре раза уступал в счёте

Главный тренер ХК «Барыс» Андрей Скабелка прокомментировал итоги матча с «Нефтехимиком». Астанинцы вырвали победу в овертайме. При этом «Барыс» четырежды уступал в счёте в ходе матча и неизменно отыгрывался.

«Очень нужная победа — первое. Второе — неплохо сегодня провели этот матч. Начало, возможно, было за Нижнекамском — по движению. Соперник больше контролировал шайбу. Но со второго периода удалось прибавить. Высокий прессинг был, много забирали шайб в зоне атаки, с этого и создавали моменты.

Обескураживающее начало для нас было в третьем периоде. Тем не менее хочу ребят поблагодарить, красавцы, не сломали их эти шайбы. Могли и в основное время выиграть. Спасибо, что сражались до конца, склонили чашу весов на свою сторону в овертайме. Поздравляю ребят и благодарю за этот матч», — приводит слова Скабелки официальный телеграм-канал «Нефтехимика».