Скабелка высказался о победе в матче с «Нефтехимиком». «Барыс» четыре раза уступал в счёте

Главный тренер ХК «Барыс» Андрей Скабелка прокомментировал итоги матча с «Нефтехимиком». Астанинцы вырвали победу в овертайме. При этом «Барыс» четырежды уступал в счёте в ходе матча и неизменно отыгрывался.
«Очень нужная победа — первое. Второе — неплохо сегодня провели этот матч. Начало, возможно, было за Нижнекамском — по движению. Соперник больше контролировал шайбу. Но со второго периода удалось прибавить. Высокий прессинг был, много забирали шайб в зоне атаки, с этого и создавали моменты.
Обескураживающее начало для нас было в третьем периоде. Тем не менее хочу ребят поблагодарить, красавцы, не сломали их эти шайбы. Могли и в основное время выиграть. Спасибо, что сражались до конца, склонили чашу весов на свою сторону в овертайме. Поздравляю ребят и благодарю за этот матч», — приводит слова Скабелки официальный телеграм-канал «Нефтехимика».
- 25 сентября 2023
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