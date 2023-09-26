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Три очка Куликова и 14 сейвов Бобровского помогли «Флориде» обыграть «Нэшвилл»

Три очка Куликова и 14 сейвов Бобровского помогли «Флориде» обыграть «Нэшвилл»
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Завершился предсезонный матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Флорида Пантерз» принимала «Нэшвилл Предаторз». Встреча прошла в Санрайзе на стадионе «Амерант Банк Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 5:2.

В составе «Флориды» отличились Кевин Стенлунд, Сэм Беннетт, Нико Миккола и российский защитник Дмитрий Куликов, который оформил дубль. Также на счету Куликова результативная передача. Российский голкипер Сергей Бобровский сделал 14 сейвов.

За «Нэшвилл» забивали Джейк Ливингстоун и Тай Фельхабер. Российские нападающие Яков Тренин и Денис Гурьянов отметились результативными передачами.

Новый сезон НХЛ стартует в ночь на 11 октября. В первый игровой день «Вегас Голден Найтс» сыграет с «Сиэтлом Кракен», «Нэшвилл Предаторз» встретится с «Тампой-Бэй Лайтнинг», а «Чикаго Блэкхоукс» проведёт матч с «Питтсбург Пингвингз».

НХЛ - предсезонные матчи . НХЛ - предсезонные матчи
26 сентября 2023, вторник. 01:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
5 : 2
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
1:0 Стенлунд (Сурдиф, Давьес) – 08:25 (5x5)     2:0 Беннетт (Ткачук, Казинс) – 09:52 (5x5)     3:0 Миккола (Беннетт, Куликов) – 14:38 (5x5)     4:0 Куликов (Беннетт, Казинс) – 18:28 (5x5)     4:1 Ливингстоун (Тренин, Нюквист) – 28:36 (5x5)     4:2 Фельхабер (Гурьянов, Дель Гаизо) – 57:40 (5x5)     5:2 Куликов (Миккола, Стенлунд) – 58:49 (en)    
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