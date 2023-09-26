Три очка Куликова и 14 сейвов Бобровского помогли «Флориде» обыграть «Нэшвилл»

Завершился предсезонный матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Флорида Пантерз» принимала «Нэшвилл Предаторз». Встреча прошла в Санрайзе на стадионе «Амерант Банк Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 5:2.
В составе «Флориды» отличились Кевин Стенлунд, Сэм Беннетт, Нико Миккола и российский защитник Дмитрий Куликов, который оформил дубль. Также на счету Куликова результативная передача. Российский голкипер Сергей Бобровский сделал 14 сейвов.
За «Нэшвилл» забивали Джейк Ливингстоун и Тай Фельхабер. Российские нападающие Яков Тренин и Денис Гурьянов отметились результативными передачами.
Новый сезон НХЛ стартует в ночь на 11 октября. В первый игровой день «Вегас Голден Найтс» сыграет с «Сиэтлом Кракен», «Нэшвилл Предаторз» встретится с «Тампой-Бэй Лайтнинг», а «Чикаго Блэкхоукс» проведёт матч с «Питтсбург Пингвингз».
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