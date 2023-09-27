Расписание регулярного чемпионата сезона НХЛ-2023/2024

В ночь с 10 на 11 октября стартует новый сезон Национальной хоккейной лиги. В первый игровой день состоятся три матча.
В 0:30 по московскому времени в Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» стартует встреча между «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Нэшвилл Предаторз». В 3:00 мск начнётся матч между «Питтсбург Пингвинз» и «Чикаго Блэкхоукс». В 5:30 мск состоится стартовое вбрасывание во встрече между «Вегас Голден Найтс» и «Сиэтл Кракен».
Заключительные матчи регулярного чемпионата НХЛ сезона-2023/2024 пройдут в ночь с 18 на 19 апреля 2024 года. Тогда состоятся шесть встреч.
Напомним, в минувшем сезоне чемпионом стал «Вегас». «Золотые рыцари» в финальной серии обыграли «Флориду Пантерз» в пяти матчах — 4-1. «Голден Найтс» впервые в истории стали обладателями Кубка Стэнли.
- 27 сентября 2023
-
02:25
-
02:12
-
02:00
-
01:00
- 26 сентября 2023
-
23:50
-
23:40
-
23:35
-
23:25
-
23:19
-
23:09
-
22:44
-
22:33
-
22:24
-
22:20
-
22:10
-
22:08
-
21:59
-
21:57
-
21:48
-
21:36
-
21:28
-
21:03
-
20:46
-
20:30
-
20:09
-
19:53
-
19:45
-
19:26
-
19:10
-
18:54
-
18:51
-
18:44
-
18:21
-
18:04
-
17:52