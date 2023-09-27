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Расписание регулярного чемпионата сезона НХЛ-2023/2024

Расписание регулярного чемпионата сезона НХЛ-2023/2024
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В ночь с 10 на 11 октября стартует новый сезон Национальной хоккейной лиги. В первый игровой день состоятся три матча.

В 0:30 по московскому времени в Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» стартует встреча между «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Нэшвилл Предаторз». В 3:00 мск начнётся матч между «Питтсбург Пингвинз» и «Чикаго Блэкхоукс». В 5:30 мск состоится стартовое вбрасывание во встрече между «Вегас Голден Найтс» и «Сиэтл Кракен».

Заключительные матчи регулярного чемпионата НХЛ сезона-2023/2024 пройдут в ночь с 18 на 19 апреля 2024 года. Тогда состоятся шесть встреч.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ сезона-2023/2024

Напомним, в минувшем сезоне чемпионом стал «Вегас». «Золотые рыцари» в финальной серии обыграли «Флориду Пантерз» в пяти матчах — 4-1. «Голден Найтс» впервые в истории стали обладателями Кубка Стэнли.

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