Дементьев: в последних матчах СКА победил, но содержание игры всё ещё вызывает вопросы

Хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев поделился мнением о ситуации СКА.

«В последних трёх матчах СКА одержал победы, но само содержание игры всё ещё иногда вызывает вопросы. Великолепная игра вратаря и удача делают своё дело. Тот рисунок игры и те приносившие результат взаимодействия игроков, которые были последние два сезона, куда-то ушли. Скорее всего, это связано подбором новых исполнителей, а может быть, и с новыми тренерскими заданиями, к которым надо привыкать.

Тяжёлый выезд на Дальний Восток будет иметь отложенный эффект, с которым команде ещё только предстоит справиться. Предстоящая игра в Новосибирске при полных трибунах будет лакмусовой бумажкой ближайших перспектив», — сказал Дементьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.