В Германии объяснили подписание экс-легионера «Торпедо», от которого отказались в Швеции

Спортивный директор «Дюссельдорфа» Ники Мондт прокомментировал подписание контракта с американским нападающим Кенни Агостино.
«Чтобы не упускать из виду наши цели на сезон, нам пришлось отреагировать на потерю Стивена Маколея и других игроков и подписать ещё одного нападающего. Кенни Агостино доказал свои качества и способность забивать голы в таких сильных лигах, как НХЛ и КХЛ. Он может играть на всех позициях в атаке и особенно примечателен своими атакующими способностями. Я рад, что мы смогли подписать его и что он уже сегодня отправляется в Дюссельдорф», — приводит слова Мондта официальный сайт клуба.
Напомним, в конце августа Агостино подписал контракт с «Шеллефтео», однако на следующий день шведский клуб разорвал соглашение с нападающим. Причиной стала информация, согласно которой форвард мог покинуть «Торпедо» в марте 2022 года, однако решил выбрать более выгодный в финансовом плане вариант и исполнить свой контракт в КХЛ до конца.
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