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Журналист из Канады: Задоров никогда не стесняется высказывать то, что у него на уме

Журналист из Канады: Задоров никогда не стесняется высказывать то, что у него на уме
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Североамериканский журналист и бывший обозреватель The Athletic Даррен Хэйнес на своей странице в «Твиттере» поделился мнением о российском защитнике «Калгари Флэймз» Никите Задорове после интервью хоккеиста Юрию Дудю*.

«Мне всегда нравилось брать интервью у Никиты Задорова. Этот большой человек никогда не стесняется высказывать то, что у него на уме, и вы получаете потрясающие цитаты. Но обычно речь идёт о хоккее. Надо иметь огромное уважение к высказываниям Задорова», — говорится в сообщении.

Напомним, российский хоккеист в прошлом сезоне сыграл в 82 матчах регулярного чемпионата, в которых забил 14 голов и сделал семь результативных передач. Его суммарный показатель полезности — «+10». За 10-летнюю карьеру в НХЛ Задоров отыграл 567 матчей, записав на свой счёт 126 (41+85) очков при коэффициенте полезности «+12».

*признан иноагентом в РФ

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