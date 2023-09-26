«Авангард» объявил о подписании контракта с нападающим «Дизеля»

«Авангард» в официальном телеграм-канале объявил о заключении контракта с 26-летним нападающим Антоном Ковалёвым. С российским форвардом, который является воспитанником омского хоккея, подписано двустороннее соглашение до конца сезона-2023/2024.

«Хоккейный клуб «Авангард» подписал двусторонний контракт до конца сезона с воспитанником омского хоккея Антоном Ковалёвым.

Прошлый сезон 26-летний нападающий провёл за ХК «Дизель» и за 51 матч набрал 8 очков (2+6), показатель полезности «+7». Выступать Антон Ковалёв за ХК «Омские Крылья» будет под номером 38.

Добро пожаловать домой!» — говорится в сообщении.

Напомним, «Авангард» в нынешнем сезоне сыграл девять матчей и набрал 11 очков. Омичи занимают седьмое место на Востоке.