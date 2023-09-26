«Авангард» объявил о подписании контракта с нападающим «Дизеля»
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«Авангард» в официальном телеграм-канале объявил о заключении контракта с 26-летним нападающим Антоном Ковалёвым. С российским форвардом, который является воспитанником омского хоккея, подписано двустороннее соглашение до конца сезона-2023/2024.
«Хоккейный клуб «Авангард» подписал двусторонний контракт до конца сезона с воспитанником омского хоккея Антоном Ковалёвым.
Прошлый сезон 26-летний нападающий провёл за ХК «Дизель» и за 51 матч набрал 8 очков (2+6), показатель полезности «+7». Выступать Антон Ковалёв за ХК «Омские Крылья» будет под номером 38.
Добро пожаловать домой!» — говорится в сообщении.
Напомним, «Авангард» в нынешнем сезоне сыграл девять матчей и набрал 11 очков. Омичи занимают седьмое место на Востоке.
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