«Он там два часа стоял, ловил, а тут ему такую хрень кидают». Кузнецов — о своих буллитах

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов рассказал о своей манере исполнения буллитов. Россиянин известен особым стилем реализации попыток. Форвард очень медленно сближается с вратарём и дожидается реакции соперника, после чего бросает. У Кузнецова очень высокий процент реализации штрафных бросков. Уэйн Гретцки даже предлагает запретить такой стиль исполнения буллитов.

«Почему на буллитах медленно еду? Ну прежде всего это раздражает вратаря, да всех раздражает. Правильно? Раньше ехал побыстрее — частенько в штангу попадал. А потом понял, что когда быстро едешь — за тобой вратарь успевает, ловит темп просто. А тут по-другому. Мне легче попасть. Когда едешь на скорости, то у тебя и так всё чётко. А когда едешь медленнее — издеваешься, получается, немножко. Он там два часа стоял, ловил, а тут ему такую хрень подкидывают. Психология.

Стараешься выждать именно тот момент, когда он первым дёрнется. Если он не дёргается, то дальше шайбу перебираешь. Терпение у него кончается — и тут надо видеть, когда правая нога вперёд идёт.

Всегда бросаю под блин? Да. А если он перекрывает и ждёт, на неудобную убираю? Если он туда встанет, то там просто сразу можно бросить под ловушку. Но там тяжело перекрыть, потому что, когда еду, я шайбу перед собой держу. Перебираю не сбоку, а перед собой. Ты когда подъезжаешь — смотришь на ноги, раньше бросок получался с одной точки, а сейчас когда делаешь бросок, получается, что у тебя угол обстрела меняется. Когда еду, смотрю на него прям? Да. В глаза ему.

Что думаю по поводу того, что Гретцки хотел бы запретить мою манеру бить буллит? Ну, я не против. Пока его запрещать будут, я уже закончу (смеётся).

Это же очень похоже на пенальти, да? Этот момент есть во многих видах спорта. Почему в гандболе, когда он кидает — семь метров, правильно? — ему разрешаются [ложные замахи]? Это же не дураки придумывали, правильно? А гандбол, извините, нормальный вид спорта. Мне нравится. Ты стоишь — и в этом-то вся фишка и есть: ты один на один, и никаких больше других правил», — сказал Кузнецов в интервью YouTube-канала «Скользкий лёд».