Артюхин объяснил, почему хоккеистам сложно забивать в формате «пять на три»

Бывший нападающий петербургского СКА Евгений Артюхин поделился мыслями о ситуациях, когда команды играют в формате «пять на три». По мнению экс-хоккеиста, такое численное преимущество может быть психологически сложнее реализовать.

«Игра «пять на три» легче, потому что меньше игроков на льду, но сложнее психологически для хоккеистов, чем, например, «пять на четыре». Тут команда должна показать всё своё мастерство. Я считаю, что, имея на двух игроков больше, нельзя не забивать, а некоторые умудряются ещё пропускать. Отчего это происходит? Некоторые игроки теряют концентрацию, видят, что на двух игроков больше, и говорят сами себе: о, сейчас мы быстро забьём, а потом минуту в зоне встать не могут.

Появляется какая-то сверхуверенность. Да, она должна быть, но не во вред. У любого клуба есть несколько комбинаций при игре в большинстве, надо пробовать различные варианты, если один элемент не получается. Не должно быть никакого сумбура. Бывает, кто-то из партнёров начинает тянуть одеяло на себя, импровизировать. Если у тебя хорошая команда, хорошие мастера, то при игре «пять на три» должно быть 80% реализации.

Бывает, вратарь тащит, но тут атакующая команда не тратит много сил. Надо выматывать соперника и спокойно забивать», — приводит слова Артюхина Legalbet.

Напомним, 24 сентября во встрече регулярки КХЛ между минским «Динамо» и нижегородским «Торпедо» белорусская команда два раза не смогла отличиться, играя в формате «пять на три». Подопечные Игоря Ларионова, в свою очередь, забили в меньшинстве.