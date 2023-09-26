Главный тренер «Вашингтона» объяснил, почему поставил Бекстрёма в звено к Овечкину

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери объяснил, почему на первых тренировках ставил Александра Овечкина и Никласа Бекстрёма в одно звено.
«В этом безумии был свой метод. Они безупречны с точки зрения связи, когда мы изучаем некоторые новые системы. Но это было сделано с целью объединить их в начале лагеря», — приводит слова Карбери The Hockey News.
Напомним, в середине июня 2022 года 35-летний швед перенёс операцию по восстановлению левого бедра и пропустил первую часть регулярного чемпионата – 2022/2023. Всего Бекстрём сыграл 39 матчей в минувшей кампании. Шведский нападающий набрал 21 (7+14) очко при показателе полезности «-25». В общей сложности в НХЛ Бекстрём принял участие в 1097 встречах, в которых забил 271 гол и отдал 761 результативную передачу, суммарно записав на свой счёт 1032 балла при показателе полезности «+86».
- 26 сентября 2023
-
15:10
-
15:03
-
14:55
-
14:48
-
14:30
-
14:17
-
14:12
-
13:55
-
13:45
-
13:33
-
13:17
-
12:55
-
12:50
-
12:34
-
12:10
-
11:55
-
11:36
-
11:16
-
10:58
-
10:35
-
10:17
-
09:58
-
09:38
-
09:10
-
08:58
-
08:47
-
08:37
-
03:30
- 25 сентября 2023
-
23:51
-
23:47
-
23:38
-
23:24
-
23:01
-
22:59
-
22:48