Главный тренер «Вашингтона» объяснил, почему поставил Бекстрёма в звено к Овечкину

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери объяснил, почему на первых тренировках ставил Александра Овечкина и Никласа Бекстрёма в одно звено.

«В этом безумии был свой метод. Они безупречны с точки зрения связи, когда мы изучаем некоторые новые системы. Но это было сделано с целью объединить их в начале лагеря», — приводит слова Карбери The Hockey News.

Напомним, в середине июня 2022 года 35-летний швед перенёс операцию по восстановлению левого бедра и пропустил первую часть регулярного чемпионата – 2022/2023. Всего Бекстрём сыграл 39 матчей в минувшей кампании. Шведский нападающий набрал 21 (7+14) очко при показателе полезности «-25». В общей сложности в НХЛ Бекстрём принял участие в 1097 встречах, в которых забил 271 гол и отдал 761 результативную передачу, суммарно записав на свой счёт 1032 балла при показателе полезности «+86».