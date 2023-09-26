Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — Северсталь. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Главный тренер «Вашингтона» объяснил, почему поставил Бекстрёма в звено к Овечкину

Главный тренер «Вашингтона» объяснил, почему поставил Бекстрёма в звено к Овечкину
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери объяснил, почему на первых тренировках ставил Александра Овечкина и Никласа Бекстрёма в одно звено.

«В этом безумии был свой метод. Они безупречны с точки зрения связи, когда мы изучаем некоторые новые системы. Но это было сделано с целью объединить их в начале лагеря», — приводит слова Карбери The Hockey News.

Напомним, в середине июня 2022 года 35-летний швед перенёс операцию по восстановлению левого бедра и пропустил первую часть регулярного чемпионата – 2022/2023. Всего Бекстрём сыграл 39 матчей в минувшей кампании. Шведский нападающий набрал 21 (7+14) очко при показателе полезности «-25». В общей сложности в НХЛ Бекстрём принял участие в 1097 встречах, в которых забил 271 гол и отдал 761 результативную передачу, суммарно записав на свой счёт 1032 балла при показателе полезности «+86».

Материалы по теме
«Вашингтон» вышел из самого долгого отпуска за 9 лет. Что теперь будет с Кузнецовым и Ови?
«Вашингтон» вышел из самого долгого отпуска за 9 лет. Что теперь будет с Кузнецовым и Ови?
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android