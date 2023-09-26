Скудра отреагировал на информацию о том, что может возглавить новокузнецкий «Металлург»

Известный тренер Петерис Скудра отреагировал на слухи о том, что может возглавить новокузнецкий «Металлург», выступающий в ВХЛ.
«Да, было общение, было определённое предложение, но мне нужно было пару дней подумать. Есть определённые семейные моменты, где я не смог на данный момент уехать сразу и более тщательно рассмотреть этот вариант. Хотя, естественно, я хочу работать. «Металлург» из Новокузнецка — это очень интересная, качественная организация. Отличный город. Я там заканчивал свою хоккейную карьеру. Отличная аура там, прекрасные болельщики. Но на сегодняшний день, увы, я не смог принять это предложение, хотя, естественно, я готов вернуться к работе.
Конечно, приоритет — КХЛ. Жду возможностей вернуться в лигу. Но также, естественно, и работа в Высшей хоккейной лиге для меня интересна.
Чисто из-за семейных моментов я в эти дни не смог более тщательно рассмотреть этот вариант с новокузнецким «Металлургом», — сказал Скудра в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.
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