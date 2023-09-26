«Эдмонтон» и «Калгари» представили форму для матча под открытым небом

«Эдмонтон Ойлерз» и «Калгари Флэймз» показали форму для матча под открытым небом в «Классике наследия», сообщает официальный сайт «нефтяников».
Фото: Сайт «Эдмонтона»
Матч запланирован на стадионе для игры в американский футбол клуба «Эдмонтон Эскимос» «Содружество» 29 октября. Арена вмещает более 60 000 болельщиков. Встреча приурочена к 20-летнему юбилею первой игры регулярного сезона НХЛ на открытом воздухе. В том матче, который также прошёл на арене «Содружество», «Монреаль Канадиенс» обыграл «Эдмонтон» со счётом 4:3 в 2003 году.
Первый матч нового сезона «Эдмонтон» сыграет в гостях с «Ванкувер Кэнакс». «Калгари» примет дома «Виннипег Джетс». Обе встречи пройдут 12 октября.
Ранее капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби заявил, что нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид может набрать 170 очков за сезон.
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