«Трактор» вывел Марушева из списка травмированных и отправил в ВХЛ
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Форвард «Трактора» Максим Марушев выведен из списка травмированных и командирован в клуб ВХЛ «Челмет» для набора игровой формы, сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.
Отмечается, что, согласно регламенту, срок пребывания хоккеиста в команде ВХЛ не может превышать 21 день.
В новом сезоне Марушев не сыграл в КХЛ ни одного матча.
Напомним, 24-летний форвард за свою карьеру в КХЛ в составе «Ак Барса» сыграл 14 матчей, отметившись двумя результативными передачами. С апреля 2021 года Марушев выступал за клуб АХЛ «Хендерсон», где сыграл 131 матч и набрал 40 (14+26) очков. В августе 2023 года хоккеист заключил двухлетний контракт с казанским клубом и сразу же был отправлен в аренду в «Трактор».
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