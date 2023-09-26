17-летний Силаев рассказал, что Ларионов спросил у него перед дебютом в КХЛ

17-летний защитник нижегородского «Торпедо» Антон Силаев рассказал о своём дебюте в КХЛ в матче с «Локомотивом» (5:2).

«Ближе к концу предсезонки меня ставили в бригаде большинства, сезон мы начинали на выезде против «Локомотива», и сообщили, что я буду в поездке. Когда узнал, что сыграю, конечно, обрадовался, но старался не показывать этого слишком ярко – нужно было сохранить эмоции для игры.

В день матча Ларионов вызвал к себе меня, Никиту Артамонова и Арсения Варлакова. Он задал нам всего один вопрос: «Мандраж есть?». Парни покачали головой, а я сказал: «Да». Смысл что-то утаивать от него, когда человек столько лет в хоккее? Естественно, мандраж был, но он прошёл после круга новичка на разминке.

Обычно молодых потихоньку подводят к основному составу, а мне дали сразу почти 20 минут. Такое доверие, конечно, подстегивает и мотивирует. Никаких особых тренерских заданий для меня в дебютном матче не было. Всё как у всей команды – дорожить шайбой, не отбрасывать её, играть в контроль», — приводит слова Силаева официальный сайт КХЛ.

В текущем сезоне Силаев провёл девять матчей, в которых набрал 6 (1+5) очков.