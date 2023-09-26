17-летний Силаев рассказал, что Ларионов спросил у него перед дебютом в КХЛ

17-летний защитник нижегородского «Торпедо» Антон Силаев рассказал о своём дебюте в КХЛ в матче с «Локомотивом» (5:2).
«Ближе к концу предсезонки меня ставили в бригаде большинства, сезон мы начинали на выезде против «Локомотива», и сообщили, что я буду в поездке. Когда узнал, что сыграю, конечно, обрадовался, но старался не показывать этого слишком ярко – нужно было сохранить эмоции для игры.
В день матча Ларионов вызвал к себе меня, Никиту Артамонова и Арсения Варлакова. Он задал нам всего один вопрос: «Мандраж есть?». Парни покачали головой, а я сказал: «Да». Смысл что-то утаивать от него, когда человек столько лет в хоккее? Естественно, мандраж был, но он прошёл после круга новичка на разминке.
Обычно молодых потихоньку подводят к основному составу, а мне дали сразу почти 20 минут. Такое доверие, конечно, подстегивает и мотивирует. Никаких особых тренерских заданий для меня в дебютном матче не было. Всё как у всей команды – дорожить шайбой, не отбрасывать её, играть в контроль», — приводит слова Силаева официальный сайт КХЛ.
В текущем сезоне Силаев провёл девять матчей, в которых набрал 6 (1+5) очков.
- 26 сентября 2023
-
18:54
-
18:51
-
18:44
-
18:21
-
18:04
-
17:52
-
17:42
-
17:27
-
17:10
-
17:00
-
16:46
-
16:35
-
16:21
-
16:12
-
15:58
-
15:54
-
15:42
-
15:29
-
15:10
-
15:03
-
14:55
-
14:48
-
14:30
-
14:17
-
14:12
-
13:55
-
13:45
-
13:33
-
13:17
-
12:55
-
12:50
-
12:34
-
12:10
-
11:55
-
11:36