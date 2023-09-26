Форвард «Ак Барса» Жафяров пропустит матч с минским «Динамо»

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Сегодня, 26 сентября, в Минске состоится матч регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ, в котором местное «Динамо» примет «Ак Барс». Начало встречи — в 19:10 мск.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 26 сентября 2023, вторник. 19:10 МСК Динамо Мн Минск Не начался Ак Барс Казань Кто победит в основное время? П1 X П2

В воротах казанского клуба игру начнёт Артур Ахтямов. Он впервые в этом сезоне сыграет с первых минут. Встречу пропустит нападающий «Ак Барса» Дамир Жафяров. Во втором периоде «зелёного дерби» с «Салаватом Юлаевым» (4:2) он провёл три смены на льду, в третьем – ноль.

Состав «Ак Барса»:

Ахтямов (Арефьев)

Юдин – Журавлёв, Галиев – Семёнов – Радулов

Адамчук – Лямкин, Кагарлицкий – Шипачёв – Яшкин

Хенкель – Лучевников, Быков – Сафонов – Петров

Евсеев, Лукоянов – Кателевский – Дыняк, Терехов

После девяти сыгранных матчей «Ак Барс» находится на третьем месте в турнирной таблице Восточной конференции.