Форвард «Ак Барса» Жафяров пропустит матч с минским «Динамо»

Сегодня, 26 сентября, в Минске состоится матч регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ, в котором местное «Динамо» примет «Ак Барс». Начало встречи — в 19:10 мск.
В воротах казанского клуба игру начнёт Артур Ахтямов. Он впервые в этом сезоне сыграет с первых минут. Встречу пропустит нападающий «Ак Барса» Дамир Жафяров. Во втором периоде «зелёного дерби» с «Салаватом Юлаевым» (4:2) он провёл три смены на льду, в третьем – ноль.
Состав «Ак Барса»:
Ахтямов (Арефьев)
Юдин – Журавлёв, Галиев – Семёнов – Радулов
Адамчук – Лямкин, Кагарлицкий – Шипачёв – Яшкин
Хенкель – Лучевников, Быков – Сафонов – Петров
Евсеев, Лукоянов – Кателевский – Дыняк, Терехов
После девяти сыгранных матчей «Ак Барс» находится на третьем месте в турнирной таблице Восточной конференции.
- 26 сентября 2023
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