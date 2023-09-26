Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин пропустил тренировку из-за повреждения

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин пропустил сегодняшнюю тренировку клуба из-за повреждения нижней части тела, сообщает пресс-служба «синерубашечников». Отмечается, что Панарин вернётся в строй со дня на день.

«В целом, я думаю, что в выставочных играх нужно просто проявить осторожность и сохранить здоровье ребят», — заявил главный тренер «Рейнджерс» Питер Лавиолетт.

Напомним, в регулярном чемпионате сезона-2022/2023 Национальной хоккейной лиги Панарин принял участие в 82 матчах, в которых забросил 29 шайб, отдал 63 результативные передачи и в общей сложности записал на свой счёт 92 очка. В плей-офф российский нападающий отыграл в семи встречах, отметившись двумя голевыми пасами. «Рейнджерс» в первом раунде розыгрыша Кубка Стэнли — 2023 уступили «Нью-Джерси Дэвилз» (3-4 в серии).

Ранее Панарин прокомментировал свою игру в розыгрыше Кубка Стэнли — 2023.