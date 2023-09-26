«Мы из Ленинграда». Ротенберг выложил фото с «Жигулями»

Главный тренер СКА Роман Ротенберг в своём телеграм-канале выложил фото с автомобилем «Жигули» и написал: «Мы из Ленинграда».

Это является отсылкой на его слова о «прорыве блокады Ленинграда» в матче КХЛ с «Северсталью» (4:1), так армейцы завершили серию поражений. После этого некоторые специалисты указали на некорректность такого сравнения, на что Ротенберг заявил: «Я родился в Ленинграде, прорыв блокады имеет для меня огромное значение».

СКА в текущем сезоне сыграл 10 матчей, в которых одержал пять побед при пяти поражениях. С 10 результативными баллами подопечные Ротенберга занимают шестое место в турнирной таблице Западной конференции. В следующей игре армейцы сыграют в Новосибирске с «Сибирью» 27 сентября.