Бузова после символического вбрасывания перед матчем «Динамо» — «Ак Барс» упала на льду
Поделиться
В эти минуты в Минске проходит матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местное «Динамо» принимает «Ак Барс». После первого периода счёт 2:1 в пользу гостей.
Перед началом встречи телеведущая и певица Ольга Бузова произвела символическое вбрасывание, после чего не удержалась на льду и упала. Главный тренер минчан Дмитрий Квартальнов с улыбкой воспринял этот момент.
В следующем матче «Динамо» встретится с «Ладой» в Минске 30 сентября. Подопечные Зинэтулы Билялетдинова отправятся в гости к «Торпедо» 28 сентября.
Напомним, летом Бузова приняла участие в открытии караоке-бара в Москве в компании капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.
Комментарии
- 26 сентября 2023
-
20:30
-
20:09
-
19:53
-
19:45
-
19:26
-
19:10
-
18:54
-
18:51
-
18:44
-
18:21
-
18:04
-
17:52
-
17:42
-
17:27
-
17:10
-
17:00
-
16:46
-
16:35
-
16:21
-
16:12
-
15:58
-
15:54
-
15:42
-
15:29
-
15:10
-
15:03
-
14:55
-
14:48
-
14:30
-
14:17
-
14:12
-
13:55
-
13:45
-
13:33
-
13:17
Партнерский контент