17-летний защитник «Торпедо» Силаев: на себе почувствовал, как Радулов рвётся на пятак

17-летний защитник нижегородского «Торпедо» Антон Силаев рассказал об игре с «Ак Барсом» (3:4).

«Особенным, конечно, был матч против «Ак Барса», против тебя – и Александр Радулов, и Вадим Шипачёв, и Дмитрий Яшкин. Вспомнил моменты, когда смотрел на них по телевизору, а теперь я – как они, играю в КХЛ (улыбается).

На себе почувствовал, как Радулов рвётся на пятак, его очень сложно остановить. Да, в игре он всегда эмоционален, даёт огня, а после матча пожал мне руку и сказал: «Давай, продолжай в том же духе». Конечно, было приятно», — приводит слова Силаева официальный сайт Континентальной хоккейной лиги.

В текущем сезоне Силаев провёл девять матчей, в которых набрал 6 (1+5) очков.

Ранее игрок обороны нижегородского клуба рассказал о своём дебюте в КХЛ в матче с «Локомотивом» (5:2).