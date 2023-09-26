Минское «Динамо» в концовке домашнего матча вырвало победу у «Ак Барса»

В Минске завершился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местное «Динамо» принимало «Ак Барс». Встреча завершилась победой
На 38-й секунде первого периода Вадим Шипачёв с передачи Дмитрия Кагарлицкого открыл счёт во встрече. Спустя три минуты Андрей Стась восстановил равенство в счёте. На 17-й минуте периода Артём Лукоянов с передач Никиты Дыняка и Дмитрий Кателевского вновь вывел казанский клуб вперёд.
На 10-й минуте второго периода Джемел Смит с передач Владислава Кодолы и Ника Меркли сделал счёт 2:2.
В концовке третьего периода защитник Коди Кёрран принёс победу хозяевам.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
В следующем матче «Динамо» встретится с «Ладой» в Минске 30 сентября. Подопечные Зинэтулы Билялетдинова отправятся в гости к «Торпедо» 28 сентября.
- 26 сентября 2023
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