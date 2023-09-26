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Минское «Динамо» в концовке домашнего матча вырвало победу у «Ак Барса»

Минское «Динамо» в концовке домашнего матча вырвало победу у «Ак Барса»
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В Минске завершился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местное «Динамо» принимало «Ак Барс». Встреча завершилась победой

На 38-й секунде первого периода Вадим Шипачёв с передачи Дмитрия Кагарлицкого открыл счёт во встрече. Спустя три минуты Андрей Стась восстановил равенство в счёте. На 17-й минуте периода Артём Лукоянов с передач Никиты Дыняка и Дмитрий Кателевского вновь вывел казанский клуб вперёд.

На 10-й минуте второго периода Джемел Смит с передач Владислава Кодолы и Ника Меркли сделал счёт 2:2.

В концовке третьего периода защитник Коди Кёрран принёс победу хозяевам.

Фонбет Чемпионат КХЛ
26 сентября 2023, вторник. 19:10 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
3 : 2
Ак Барс
Казань
0:1 Шипачёв (Кагарлицкий) – 00:38 (5x5)     1:1 Стась – 03:34 (4x5)     1:2 Лукоянов (Дыняк, Кателевский) – 16:02 (5x5)     2:2 Смит (Кодола, Меркли) – 29:49 (5x5)     3:2 Кёрран (Энас, Пинчук) – 57:52 (5x5)    

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

В следующем матче «Динамо» встретится с «Ладой» в Минске 30 сентября. Подопечные Зинэтулы Билялетдинова отправятся в гости к «Торпедо» 28 сентября.

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