Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — Северсталь. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

ХК ЦСКА уступил дома «Северстали» и потерпел третье поражение в последних четырёх матчах

ХК ЦСКА уступил дома «Северстали» и потерпел третье поражение в последних четырёх матчах
Аудио-версия:
Комментарии

В Москве завершился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный ЦСКА принимал «Северсталь». Встреча завершилась победой гостей со счётом 2:1.

На 11-й минуте первого периода Адам Лишка с передачи Никиты Гуслистова открыл счёт в матче. На 16-й минуте периода Александр Скоренов с передач Егора Степанова и Ильи Иванцова упрочил преимущество гостей в игре.

На 14-й минуте второго периода Максим Соркин одну шайбу отыграл.

Фонбет Чемпионат КХЛ
26 сентября 2023, вторник. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 2
Северсталь
Череповец
0:1 Лишка (Гуслистов) – 10:58 (5x5)     0:2 Скоренов (Степанов, Иванцов) – 15:39 (5x5)     1:2 Соркин – 33:06 (5x5)    

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

В следующей игре ЦСКА примет на своём льду «Сочи». «Северсталь» отправится в гости к «Спартаку». Обе встречи состоятся 28 сентября.

Подопечные Сергея Фёдорова потерпели третье поражение в последних четырёх матчах Континентальной хоккейной лиги.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android