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ХК ЦСКА уступил дома «Северстали» и потерпел третье поражение в последних четырёх матчах

В Москве завершился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный ЦСКА принимал «Северсталь». Встреча завершилась победой гостей со счётом 2:1.

На 11-й минуте первого периода Адам Лишка с передачи Никиты Гуслистова открыл счёт в матче. На 16-й минуте периода Александр Скоренов с передач Егора Степанова и Ильи Иванцова упрочил преимущество гостей в игре.

На 14-й минуте второго периода Максим Соркин одну шайбу отыграл.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

В следующей игре ЦСКА примет на своём льду «Сочи». «Северсталь» отправится в гости к «Спартаку». Обе встречи состоятся 28 сентября.

Подопечные Сергея Фёдорова потерпели третье поражение в последних четырёх матчах Континентальной хоккейной лиги.