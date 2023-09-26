«Сочи» одержал шестую победу подряд, обыграв в Москве «Спартак»

В Москве завершился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Спартак» принимал «Сочи». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:1.
В первом периоде команды обошлись без заброшенных шайб.
На 10-й минуте второго периода Дмитрий Завгородний с передачи Артёма Волкова открыл счёт в матче. Спустя три с половиной минуты Ансель Галимов с передач Матвея Заседы и Семёна Ручкина восстановил равенство в счёте. На 19-й минуте периода Данила Галенюк с передач Амира Гараева и Джесси Грэма вновь вывел южан вперёд.
В начале третьей двадцатиминутки Артём Волков с передачи Тимура Хафизова сделал счёт 3:1 в пользу «Сочи». На 16-й минуте периода Дмитрий Вишневский с передач Матвея Заседы и Николая Голдобина сократил отставание до минимума.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
Отметим, что для подопечных Дмитрия Кокорева эта победа стала шестой подряд.
- 26 сентября 2023
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