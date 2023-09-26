Билялетдинов назвал причины поражения «Ак Барса» от минского «Динамо»

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов прокомментировал поражение от минского «Динамо» (2:3).

«Результат нас не устраивает, мы не смогли показать ту игру, какую планировали. Было много брака, недостаточно сделали в атаке для победы, хотя и вели в счёте. Ребята старались, пытались при счёте 2:2 навязать свою игру, создать моменты, но нам не всё позволяли. Соперник неплохо сыграл в обороне, создал много моментов у наших ворот.

Доволен игрой в неравных составах? Меньшинство играет неплохо, ребята хорошо оборонялись. Соперник имел моменты, но не такие серьёзные. Считаю, меньшинство сработало достойно. Большинство у нас не получилось. Не забили, пропустили, такая проблема есть.

Как оцениваю игру Артура Ахтямова? Он сыграл достойно, уверенно, надёжно. Нас это радует.

По какой причине не было в составе Дамира Жафярова? Ротация? Да, мы стараемся всех включать в состав. Максим Быков и Семён Терехов неплохо себя проявляют в ВХЛ, поэтому мы хотим дать им практику.

Когда ждать возвращения на лёд Тимура Билялова и Амира Мифтахова? Пока не могу ответить на этот вопрос, не знаю», — цитирует Билялетдинова сайт «Ак Барса».