«Мы никем из ЦСКА не заинтересованы». Козырев – о сенсационной победе «Северстали»

Главный тренер «Северстали» Андрей Козырев прокомментировал победу над ЦСКА (2:1).
«Замечательная игра. ЦСКА является флагманом нашего хоккея. Команда прекрасно укомплектована, сильный тренерский штаб. Отрадно, что мы сегодня сдали экзамен на «отлично».
Мы сегодня старались играть в своём стиле за счёт комбинаций, контроля шайбы, быстро передавали её. В первом периоде нам это очень хорошо удалось. Во втором периоде соперник пытался переломить ход матча, где-то они нас прижали, а мы немного академично сыграли. Молодые ребята иногда заигрываются. ЦСКА вырулит из этой ситуации.
Кого бы хотел заполучить из ЦСКА? Меня устраивают те ребята, которые есть у нас в составе. Мы никем из ЦСКА не заинтересованы. У нас нет установки не применять силовые приёмы. Мы больше играли с шайбой, контролировали её. Главное — выигрывать единоборства, стыки», — передаёт слова Козырева корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
- 26 сентября 2023
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