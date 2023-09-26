«Мы никем из ЦСКА не заинтересованы». Козырев – о сенсационной победе «Северстали»

Главный тренер «Северстали» Андрей Козырев прокомментировал победу над ЦСКА (2:1).

«Замечательная игра. ЦСКА является флагманом нашего хоккея. Команда прекрасно укомплектована, сильный тренерский штаб. Отрадно, что мы сегодня сдали экзамен на «отлично».

Мы сегодня старались играть в своём стиле за счёт комбинаций, контроля шайбы, быстро передавали её. В первом периоде нам это очень хорошо удалось. Во втором периоде соперник пытался переломить ход матча, где-то они нас прижали, а мы немного академично сыграли. Молодые ребята иногда заигрываются. ЦСКА вырулит из этой ситуации.

Кого бы хотел заполучить из ЦСКА? Меня устраивают те ребята, которые есть у нас в составе. Мы никем из ЦСКА не заинтересованы. У нас нет установки не применять силовые приёмы. Мы больше играли с шайбой, контролировали её. Главное — выигрывать единоборства, стыки», — передаёт слова Козырева корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.