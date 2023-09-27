Барулин: Сумманен говорил — я кричу на судей, на игроков, но у меня эмоции перехлёстывают

Бывший голкипер сборной России Константин Барулин, ныне защищающий цвета клуба третьей шведской лиги «Бурос», рассказал о работе с главным тренером Раймо Сумманеном.
«Сумманен вообще специальный человек, к нему нужен свой подход. Он всё прекрасно понимал, срывался на игроков, на играх, но после игр подходил и говорил: ребята, я всё понимаю, у меня эмоции перехлёстывают, поэтому я кричу на играх — и на хоккеистов, и на судей, и на болельщиков, бывало.
Самый странный эпизод работы с Раймо? Однажды мы проиграли игру, вроде бы в Нижнекамске. Мы садились в самолёт, он начал идти на взлёт, и Сумманен с кем-то из игроков вступил в перепалку, поругался. Самолёт взлетал, а он побежал в кабину пилота, стал требовать посадить, он хотел высадить этого игрока. Хорошо, ассистенты вмешались, помогли, потом конфликт остыл, было в раздевалке обсуждение», — сказал Барулин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Родиону Власову.
- 27 сентября 2023
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