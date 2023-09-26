«Тупые люди не понимают, что я имею в виду». Мерзликин — об отношении к себе в Латвии

Голкипер «Коламбус Блю Джекетс» Элвис Мерзликин рассказал об отношении к нему в Латвии, после его отказа от участия за национальную сборную в чемпионате мира 2023 года. В апреле вратарь заявил: «Игра в сборной меня не обеспечивает».
«Как ко мне сейчас относятся дома, в Латвии? Честно говоря, мне всё равно. Меня это серьёзно не волнует. Я рад за нашу команду, за нашу страну, что мы сделали что-то хорошее и огромное (впервые завоевав бронзовую медаль на ЧМ). Люди там исказили мои слова, как они всегда это делают. Они оскорбились, потому что я сказал, что национальная команда мне не платит, а тупые люди не понимают, что я имею в виду. Люди, которые меня знают, понимают, о чём я говорил. Очевидно, что национальная команда никогда не заплатит мне денег, я даже не ожидал этого.
Дело в том, что я должен быть готов к работе с командой, которая мне платит. Это «Коламбус Блю Джекетс», моя основная работа. Однако эти тупые люди могут обидеться. Меня не волнует их мнение, они идиоты. Я просто оставил всё как есть, и я сделал отличный выбор остаться здесь (в Колумбусе) и очистить свой разум. Они не знают, через что мы прошли в прошлом сезоне. Мы проигрывали много матчей, и это было тяжело. Это ещё одна причина, по которой они идиоты. Они просто думают о своём. Мне нужно было очистить свой разум, дать отдых своему телу. Я начал тренироваться уже в мае. Теперь я чувствую себя великолепно. Я чувствую себя сильным», — приводит слова Мерзликина The Athletic.
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