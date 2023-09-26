Тренер «Сочи» высказался о 2-м голе в ворота «Спартака», который КХЛ посчитала неверным

Главный тренер «Сочи» Дмитрий Кокорев оценил победу над «Спартаком» (3:2) и рассказал про вторую шайбу южан, которую впоследствии КХЛ признала неверно засчитанной.

«Хорошо подготовились к игре, знали, что соперник серьёзный, разбирали соперника, знали, какие слабые места, какие сильные. В принципе, у нас всё получилось. Хочу поздравить наших болельщиков и команду с победой.

Когда мы летом с парнями собрались, то обсудили, что мы должны быть, в первую очередь, командой, коллективом, семьёй, слушать и слышать друг друга. Если мы, тренеры, что-то предлагаем команде – она должна это выполнять. И ребята, и тренерский штаб выполняем эту нелёгкую работу, и у нас получается. Дай бог, чтобы так шло дальше.

Когда команда забросила вторую шайбу, на лавке хоть один процент уверенности был, что гол будет засчитан? Да, конечно, шайба была не прижата. Естественно, мы дорабатывали до конца этот момент, и это чистый гол.

Можно ли назвать ключевым моментом матча тот, где выстояли «3х5», и тогда Криштоф невероятно проявил себя, выиграв все вбрасывания и забрав всю борьбу? И этот момент тоже. Вся команда сегодня сражалась. Все ключевые моменты, все стыки команда старалась выиграть, до конца билась, и я считаю, что это общая командная победа. Ещё раз поздравляю парней», — приводит слова Кокорева сайт «Сочи».