Рыбар пытался достать шайбу, фанат «Спартака» пришёл в майке Гашека. Фото победы «Сочи»

Вчера, 26 сентября, в Москве состоялся матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Спартак» принимал «Сочи». Встреча закончилась победой гостей со счётом 3:1.

На 10-й минуте второго периода Дмитрий Завгородний открыл счёт в матче с передачи Артёма Волкова. Через три с половиной минуты Ансель Галимов с передач Матвея Заседы и Семёна Ручкина восстановил равенство в счёте. На 19-й минуте периода Данила Галенюк с передач Амира Гараева и Джесси Грэма вновь вывел южан вперёд.

В начале третьей двадцатиминутки Артём Волков с передачи Тимура Хафизова сделал счёт 3:1 в пользу «Сочи». На 16-й минуте периода Дмитрий Вишневский с передач Матвея Заседы и Николая Голдобина сократил отставание до минимума. Больше голов в матче забито не было.

Лучшие кадры с матча «Спартак» — «Сочи» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.