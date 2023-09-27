Жамнов: это был худший матч «Спартака» в сезоне

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов подвёл итоги домашнего матча с «Сочи» (2:3) в регулярном чемпионате КХЛ.

«Стал ли ключевым момент, когда не использовали большинство «пять на три»? Мы не имеем права так играть. Я говорю про весь матч, а не только про «пять на три». Это был худший матч в сезоне. Даже при 2:6 от «Адмирала» были какие‑то мысли, идеи. Будем разбираться.

Чем конкретно я недоволен в сегодняшнем матче? Всем. Самоотдачей в том числе. Есть такое понятие «игровая дисциплина» — её не было. Было проиграно много борьбы, нейтральных шайб, было много вальяжности.

Обсуждали ли, что после судейской ошибки результат нельзя изменить? А как можно обсуждать? Чтобы меня оштрафовали? Да нет, а чего обсуждать? Это игровой момент, его уже не изменить. Мы говорим в целом об игре. Очень много трактовок. Половину из них нам сам судейский корпус не объяснит. Мы знаем новые трактовки, но все по‑разному их объясняют.

Почему у «Сочи» была больше видна заряженность, чем у игроков «Спартака»? Они сегодня всех разочаровали, как и мы. Мне тяжело сказать, с чем связан недонастрой. Задача тренерского штаба — настраивать команду. Но ни один тренер не забивал голов в игре. Он стоит на лавке. Все должно исходить от каждого игрока. Он должен понимать, что, выходя на арену, ставит на кон свою репутацию. Игроки должны настраиваться, они профессионалы. Они должны выполнять задачи, которые ставит тренерский штаб. Мы не имеем права так играть. Играем дома, перед своими болельщиками, мы должны их уважать», — приводит официальный сайт «Спартака» слова Жамнова.