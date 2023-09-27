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Заседа: «Спартаку» очень нужны очки, чтобы закрепиться в верхней части таблицы

Заседа: «Спартаку» очень нужны очки, чтобы закрепиться в верхней части таблицы
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Нападающий «Спартака» Матвей Заседа подвёл итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Сочи» (2:3).

«Конечно, эмоции после такой игры совсем не положительные. Нам сейчас очень нужны очки, чтобы закрепиться в верхней части таблицы. У нас были эмоции с самого начала игры, всё было хорошо, и Патрик Рибар здорово нас подтаскивал. Тот досадный пропущенный гол нас только подстегнул, но не сыграл решающую роль в исходе встречи — мы начали давить, но всё равно нам этого не хватило», — приводит официальный сайт «Спартака» слова Заседы.

Московский клуб занимает пятое место в Западной конференции КХЛ. На счету красно-белых 13 очков после 11 проведённых матчей. В следующей встрече 28 сентября «Спартак» сыграет в гостях с «Северсталью». Начало в 19:00 мск.

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