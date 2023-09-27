Передача вратаря Кочеткова помогла «Каролине» обыграть «Тампу-Бэй»

Завершился предсезонный матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Каролина Харрикейнз» принимала «Тампу-Бэй Лайтнинг». Встреча прошла в Роли на стадионе «Пи-Эн-Си Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 5:2.

В составе «Каролины» отличились Джейден Хальбгевакс, Калеб Джонс, Тони Деанджело, Ноэль Гунлер и Киффер Беллоуз. У «Тампы-Бэй» голы забили Алекс Барре-Буле и Конор Шири.

Российский вратарь «Каролины» Пётр Кочетков вышел на площадку после 32 минут и 18 секунд игры, сменив Фредерика Андерсена. Он стал автором одной из передач во время третьего гола своей команды, который забил Деанджело.

В составе «Харрикейнз» в матче принимал участие защитник Дмитрий Орлов, но он не отметился результативными действиями.

Новый сезон НХЛ стартует в ночь на 11 октября. В первый игровой день «Вегас Голден Найтс» сыграют с «Сиэтл Кракен», «Нэшвилл Предаторз» встретятся с «Тампа-Бэй Лайтнинг», а «Чикаго Блэкхоукс» проведут матч с «Питтсбург Пингвингз».