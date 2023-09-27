Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Сибирь — СКА. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
15:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Передача вратаря Кочеткова помогла «Каролине» обыграть «Тампу-Бэй»

Передача вратаря Кочеткова помогла «Каролине» обыграть «Тампу-Бэй»
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился предсезонный матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Каролина Харрикейнз» принимала «Тампу-Бэй Лайтнинг». Встреча прошла в Роли на стадионе «Пи-Эн-Си Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 5:2.

В составе «Каролины» отличились Джейден Хальбгевакс, Калеб Джонс, Тони Деанджело, Ноэль Гунлер и Киффер Беллоуз. У «Тампы-Бэй» голы забили Алекс Барре-Буле и Конор Шири.

Российский вратарь «Каролины» Пётр Кочетков вышел на площадку после 32 минут и 18 секунд игры, сменив Фредерика Андерсена. Он стал автором одной из передач во время третьего гола своей команды, который забил Деанджело.

В составе «Харрикейнз» в матче принимал участие защитник Дмитрий Орлов, но он не отметился результативными действиями.

Новый сезон НХЛ стартует в ночь на 11 октября. В первый игровой день «Вегас Голден Найтс» сыграют с «Сиэтл Кракен», «Нэшвилл Предаторз» встретятся с «Тампа-Бэй Лайтнинг», а «Чикаго Блэкхоукс» проведут матч с «Питтсбург Пингвингз».

НХЛ - предсезонные матчи . НХЛ - предсезонные матчи
27 сентября 2023, среда. 02:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
5 : 2
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
0:1 Барре-Буле (Рэддиш, Шири) – 15:39 (5x4)     1:1 Хальбгевакс – 15:47 (5x5)     2:1 Джонс (Унгер Cёрум, Судзуки) – 18:00 (5x5)     3:1 Деанджело (Перлини, Кочетков) – 36:45 (5x5)     4:1 Гунлер (Коглан) – 44:10 (5x5)     4:2 Шири (Рэддиш, Хагель) – 45:25 (5x5)     5:2 Беллоуз (Конакер, Деанджело) – 47:40 (5x5)    
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android