«Рейнджерс» обыграли «Айлендерс», Варламов пропустил четыре шайбы, Шестёркин — одну
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Завершился предсезонный матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимали «Нью-Йорк Айлендерс». Встреча прошла в Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» и завершилась победой «синерубашечников» со счётом 4:2.
В составе «Рейнджерс» отличились Каапо Какко, Тайлер Питлик, Крис Крайдер и Блейк Уилер. У «Айлендерс» голы забили Уильям Дюфур и Арно Дюрандо.
В воротах обеих команд матч начинали российские вратари. У «Рейнджерс» Игорь Шестёркин отыграл 29 минут 38 секунд после чего его сменил Дилан Гаранд. Россиянин пропустил один гол. У «Айлендерс» матч начинал Семён Варламов. Он провёл на площадке 40 минут, пока его не сменил Якуб Шкарек. Варламов пропустил четыре шайбы.
НХЛ - предсезонные матчи . НХЛ - предсезонные матчи
27 сентября 2023, среда. 02:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
4 : 2
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
1:0 Какко – 00:15 (5x5) 2:0 Питлик (Густафссон, Гудроу) – 01:17 (5x5) 3:0 Крайдер – 03:10 (4x4) 3:1 Дюфур (Дюрандо, Маджио) – 11:18 (5x4) 4:1 Уилер (Лешишин) – 25:01 (5x5) 4:2 Дюрандо (Фэшинг, Кейтс) – 52:30 (5x5)
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