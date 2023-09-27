«Рейнджерс» обыграли «Айлендерс», Варламов пропустил четыре шайбы, Шестёркин — одну

Завершился предсезонный матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимали «Нью-Йорк Айлендерс». Встреча прошла в Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» и завершилась победой «синерубашечников» со счётом 4:2.

В составе «Рейнджерс» отличились Каапо Какко, Тайлер Питлик, Крис Крайдер и Блейк Уилер. У «Айлендерс» голы забили Уильям Дюфур и Арно Дюрандо.

В воротах обеих команд матч начинали российские вратари. У «Рейнджерс» Игорь Шестёркин отыграл 29 минут 38 секунд после чего его сменил Дилан Гаранд. Россиянин пропустил один гол. У «Айлендерс» матч начинал Семён Варламов. Он провёл на площадке 40 минут, пока его не сменил Якуб Шкарек. Варламов пропустил четыре шайбы.