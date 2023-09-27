«Готов постоять за себя и партнёров». Форвард минского «Динамо» Смит — о драке с Адамчуком

Нападающий минского «Динамо» Джемел Смит рассказал о своей первой драке в составе белорусского клуба. Канадский форвард подрался с защитником «Ак Барса» Кириллом Адамчуком в победном матче с казанцами (3:2).
«Знаете, я точно готов постоять за себя и партнёров. Поэтому время от времени буду драться, если так будет нужно для команды. Я поиграл со многими ребятами, которые умели драться. И, когда ты молод, всегда находятся парни, которые готовы тебя чему-то научить. Я понемногу взял от каждого и теперь просто пытаюсь реализовать то, чему мне удалось научиться, чтобы защитить себя.
Брал ли кто-то из игроков «Динамо» у меня уроки по этой части? В «Динамо» достаточно крупных парней, которые могут подраться не хуже, чем я. Может быть, когда-нибудь они обратятся ко мне за уроком», — цитирует Смита сайт Федерации хоккея Республики Беларусь.
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