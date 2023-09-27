Экс-арбитр: Анисимов ведёт себя как пуп Земли, говорит неправду, не боясь ничего

Бывший хоккейный судья Александр Зайцев оценил поведение главного арбитра КХЛ Алексея Анисимова и вспомнил его работу в качестве судьи на льду.

«Мне трудно судить, каков Анисимов как руководитель судей, какие у них взаимоотношения, так как не присутствую внутри коллектива, но что точно бросается в глаза — ведёт он себя как пуп Земли, возведён до небес. Когда нужно, говорит неправду, не боясь ничего, – то решение, которое принято судьями, выдаёт за правильное, хотя оно ошибочное. Как говорят: «Мент должен быть тупой, но решительный». Эта фраза очень подходит к Анисимову. Он очень неприятный человек, у него и так внешность отталкивающая, так он себя ещё и ведёт вызывающе, по-хамски. Хотя у него вроде бы такая должность, что нужно, наоборот, быть строгим и аккуратным, со всеми уметь разговаривать, располагающим к себе.

На такой должности нужно даже с врагом разговаривать нормально. А вы вспомните, как они с ведущим «Судейской» Владимиром Гучеком общаются во время программы. Такое чувство, что готовы вцепиться друг другу в глотки прямо в студии, меряются колкостями. Только Леонид Вайсфельд хоть как-то сглаживает ситуацию. Так что у Анисимова явно не хватает этики и воспитания.

Каким судьёй был Анисимов? Лайнсменом он был слабым. Помню, Константин Комиссаров, который тогда работал в ИИХФ, даже заявил, чтобы больше Анисимова на международные матчи не присылали. И после этого нынешний глава департамента судейства КХЛ решил стать главным арбитром», – цитирует Зайцева Betonmobile.ru.

Ранее Зайцев посетовал на то, что арбитр КХЛ Алексей Анисимов не рассказывает о штрафах и наказаниях своих подопечных.