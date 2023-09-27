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Изменено время начала матча «Барыс» — «Металлург», запланированного на 15 октября

Изменено время начала матча «Барыс» — «Металлург», запланированного на 15 октября
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В соответствии с пп. 3.2 п.3 ст. 53 Спортивного регламента КХЛ для организации прямой телевизионной трансляции на телевизионных каналах КХЛ ТВ лигой принято решение о переносе времени начала матча №206 «Барыс» г. Астана – «Металлург» г. Магнитогорск, который состоится в Астане 15 октября 2023 года, с 17:00 на 15:00 по местному времени, сообщает пресс-служба казахстанского клуба.

На данный момент «Металлург» возглавляет Восточную конференцию КХЛ, одержав семь побед в 11 матчах и набрав 16 очков. «Барыс» занимает девятую строчку в таблице Востока, одержав три победы в 10 матчах при девяти набранных очках.

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