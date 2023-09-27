Защитник «Лады» Березин: переход стал сюрпризом, рассчитывал остаться в «Нефтехимике»

Защитник «Лады» Максим Березин рассказал, что переход в тольяттинский клуб из «Нефтехимика» стал для него неожиданностью.

«Честно говоря, и для меня этот переход стал сюрпризом. Прошлый сезон у «Нефтехимика» получился, даже после 10 поражений на старте завоевали путёвку в плей-офф, показали не только характер, но и игру.

Рассчитывал остаться и продолжать помогать родной команде. Но летом состоялся не совсем понятный разговор с менеджментом «Нефтехимика», мне дали понять, что команда намерена обновляться. Долго огорчаться времени не было. Начали с агентом рассматривать варианты, вышли на контакт с Рафиком Хабибулловичем Якубовым, выбрали «Ладу». Сейчас понимаю: всё, что ни делается, — к лучшему. Взглянул на свою игру немного по-новому. Надеюсь, вместе с командой выхожу на пик», — цитирует Березина Russia-Hockey.ru.

В текущем сезоне КХЛ Березин отдал одну результативную передачу в 11 матчах при показателе полезности «+3». «Лада» занимает второе место в таблице Восточной конференции КХЛ.