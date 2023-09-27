«Сочи» впервые с 2016 года одержал шесть побед подряд в регулярном чемпионате КХЛ

«Сочи» впервые с 2016 года одержал шесть побед подряд в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги.
Вчера, 26 сентября, «Сочи» выиграл у «Спартака» со счётом 3:2. Эта победа стала шестой подряд в Континентальной хоккейной лиге. Ранее подопечные Дмитрия Кокорева обыграли челябинский «Трактора» со счётом 4:3, дважды обыграли череповецкую «Северсталь» (5:3 и 5:4 ОТ), а также победили новосибирскую «Сибирь» (4:2) и ярославский «Локомотив» (5:0).
Ранее подобного результата команда добивалась в сезоне-2016/2017. Рекорд по длительности победной серии в КХЛ составляет десять матчей в сезоне-2014/2015.
«Сочи» занимает четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Команда набрала 14 очков после 10 игр. Следующий матч сочинцы проведут в гостях с ЦСКА 28 сентября.
- 27 сентября 2023
-
11:40
-
11:23
-
11:10
-
10:50
-
10:20
-
09:55
-
09:30
-
09:05
-
09:00
-
08:45
-
08:25
-
07:40
-
07:30
-
05:56
-
05:06
-
04:58
-
04:46
-
03:37
-
02:48
-
02:25
-
02:12
-
02:00
-
01:00
- 26 сентября 2023
-
23:50
-
23:40
-
23:35
-
23:25
-
23:19
-
23:09
-
22:44
-
22:33
-
22:24
-
22:20
-
22:10
-
22:08