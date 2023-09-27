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«Сочи» впервые с 2016 года одержал шесть побед подряд в регулярном чемпионате КХЛ

«Сочи» впервые с 2016 года одержал шесть побед подряд в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги.

Вчера, 26 сентября, «Сочи» выиграл у «Спартака» со счётом 3:2. Эта победа стала шестой подряд в Континентальной хоккейной лиге. Ранее подопечные Дмитрия Кокорева обыграли челябинский «Трактора» со счётом 4:3, дважды обыграли череповецкую «Северсталь» (5:3 и 5:4 ОТ), а также победили новосибирскую «Сибирь» (4:2) и ярославский «Локомотив» (5:0).

Ранее подобного результата команда добивалась в сезоне-2016/2017. Рекорд по длительности победной серии в КХЛ составляет десять матчей в сезоне-2014/2015.

«Сочи» занимает четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Команда набрала 14 очков после 10 игр. Следующий матч сочинцы проведут в гостях с ЦСКА 28 сентября.