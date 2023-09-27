Борис Михайлов: ЦСКА не готов физически, все компоненты в безобразном состоянии

Двукратный олимпийский чемпион, почётный президент и член наблюдательного совета ЦСКА Борис Михайлов оценил неудачный старт московских армейцев в сезоне-2023/2024 КХЛ. ЦСКА одержал лишь четыре победы в 11 матчах и расположился на 10-м месте в турнирной таблице Западной конференции КХЛ.

«Почему команда показывает такой результат – должен ответить тренерский штаб, который возглавляет Сергей Фёдоров. Я могу только сказать взгляд со стороны: вчерашняя игра показала, что команда не готова физически. Все компоненты, которые демонстрируются на площадке: единоборства, вбрасывания, владение шайбой, катание, скоростное катание, пас, – всё это было в безобразном состоянии. Отсюда вся инерция: хочу, но не могу.

Одного желания мало. Результат будет, если силы есть и ноги бегут. А когда ни того ни другого, то тогда мы видим вчерашнюю команду ЦСКА вот в таком виде. Кто этим делом должен заниматься? Тренерский штаб. Это подготовка психологическая, физическая, отдача игроков на поле. Это всё в прерогативе тренерского штаба. Если не можешь – надо заставлять. Я надеюсь, что команда сама это понимает, каждый должен сам себе дать оценку, что он делает на площадке. Просто надевать форму ЦСКА и выходить на лёд – такое никому не понравится, зрителям это уже не нравится», – сказал Михайлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.