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Плющев: судья матча «Спартак» — «Сочи» дал свисток слишком рано. Но гол засчитывать нельзя

Плющев: судья матча «Спартак» — «Сочи» дал свисток слишком рано. Но гол засчитывать нельзя
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Заслуженный тренер России, бывший главный арбитр КХЛ Владимир Плющев оценил ошибочно засчитанный гол «Сочи» в матче со «Спартаком» (3:2), где шайба была заброшена после свистка.

«Существует правило — если свисток раздаётся, все действия после него не вступают в силу. Не знаю, почему этот гол был засчитан. Может быть, судья ошибся, дал свисток слишком рано, потерял шайбу. Факт в том, что свисток был, а бросок нанесли после свистка. Скорее всего, засчитывать этот гол было нельзя. Не знаю, чем это оправдали. Санкции к арбитру? Есть регламент, там всё расписано», — сказал Плющев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.

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