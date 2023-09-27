Форвард «Спартака» — о поражении от «Сочи»: никогда не видел, чтобы так часто теряли шайбу

Нападающий московского «Спартака» Шейн Принс прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Сочи» (2:3).

«Да, мы создали много моментов, их вратарь сыграл хорошо, но в целом провели ужасную игру. Я никогда за свою профессиональную карьеру не видел, чтобы так часто теряли шайбу. Мы отдавали её сопернику везде, играли очень медленно. Я думаю, что в прошлой игре всё было примерно так же. Нам нужно выходить из этого состояния, в котором мы находимся, и быть готовыми к следующей игре.

У нас замечательные болельщики. Они очень переживают, и нам, безусловно, помогает, когда на домашних матчах нас поддерживает множество фанатов. Это придаёт нам дополнительную мотивацию и энергию. Домашние игры очень важны. В КХЛ нужно стараться выиграть большинство из них, если хочешь попасть в плей-офф. Так что у нас прекрасные болельщики, и нам приятно играть на своей арене.

Что может привлечь зрителей на наши игры? У нас отличная команда в этом году, мы играем в атакующий хоккей, забиваем много голов. Думаю, до этого дня мы забросили больше шайб, чем другие команды лиги. Мы играем с большой энергией. За нами приятно наблюдать. Когда мы выходим на площадку и видим поддержку болельщиков, это даёт нам дополнительный импульс, который нужен в домашних играх», — цитирует Принса Legalbet.

После этого поражения «Спартак» опустился на пятое место в таблице Западной конференции КХЛ, набрав 13 очков в 11 играх.