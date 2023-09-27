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Американский форвард Дзингел в ближайшее время подпишет контракт с клубом КХЛ

Американский форвард Дзингел в ближайшее время подпишет контракт с клубом КХЛ
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Агент Алёша Пилко, представляющий в КХЛ интересы нападающего Райана Дзингела, заявил, что в ближайшее время американский нападающий подпишет контракт с одним из клубов Континентальной хоккейной лиги.

«Райан Дзингел провёл работу в тренировочном лагере «Аризоны», показал, что физически полностью восстановился. Райан выглядит очень прилично. Предложение из КХЛ у нас есть, на днях мы с игроком должны его принять», – сказал Пилко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

31-летний нападающий прошлый сезон провёл в АХЛ за «Чикаго Вулвз». Форвард принял участие в 22 матчах, в которых забросил две шайбы и отдал девять результативных передач с показателем полезности «+5». Всего в НХЛ на счету Дзингела 404 матча и 188 (87+101) набранных очков.

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