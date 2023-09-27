Ларионов отметил, что в «Торпедо» не обращают внимания на лидерство в КХЛ

Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов заявил, что игроки и тренерский штаб нижегородского клуба не обращают внимания на лидерство в КХЛ. «Торпедо» возглавляет общую таблицу лиги с восемью победами в 10 матчах сезона.

«Абсолютно не акцентируем внимание на лидерстве в лиге. Это промежуточные маленькие достижения, которые ни о чём не говорят. Сегодня ты первый, завтра — третий. Главное, чтобы у команды была уверенность, правильная игра.

Матчи с «Ак Барсом» и минским «Динамо», в которых упускали лидерство в несколько шайб? Скорее всего, тут дело в дисциплине: когда мы набираем хорошие обороты, то теряем ритм, получая удаления, в тех матчах два-три раза, и инициатива переходит к сопернику. В матче с «Витязем» (4:1) мы сказали, что нужно соблюдать дисциплину, чтобы не упустить нить игры. В Минске, когда мы девять раз удалялись, практически весь период играли в меньшинстве. Это вещи, которые характерны для молодой команды, поскольку иногда она переходит грань, играет нетерпеливо. И в этом плане у нас есть небольшой резерв для концентрации на том, чтобы играть матч правильно, без каких-то лишних удалений», — цитирует Ларионова ТАСС.

В следующем матче «Торпедо» 28 сентября на своей площадке в Нижнем Новгороде примет казанский «Ак Барс».