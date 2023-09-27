Экс-игрок ЦСКА: кто-то вкалывает за станком, а московские армейцы стоят на площадке

Бывший игрок ЦСКА, трёхкратный чемпион СССР Сергей Глазов прокомментировал неудачное выступление московских армейцев в первом месяце регулярного чемпионата КХЛ. ЦСКА одержал лишь четыре победы в 11 матчах и расположился на 10-м месте в турнирной таблице Западной конференции КХЛ.

«Ужасно начали сезон армейские команды, что ЦСКА, что СКА. Плохо была проведена подготовка. Потом ЦСКА, наверное, наберёт форму, выберется со дна таблицы, но сейчас на льду — катастрофа в исполнении армейцев. Не успевают выйти на площадку, как уже проигрывают: всё время первыми пропускают. ЦСКА — марка, стиль команды всегда был такой, что она сметала соперников с первых минут.

Игроков надо приводить в чувство. И сделать это может только главный тренер. Не пять или десять его помощников, а именно Сергей Фёдоров. Он должен устроить команде разнос, чтобы исправить недостатки, которые накопились. Может, гайки закрутить, серьёзно спросить с игроков, потому что невозможно на всё это смотреть. Болельщики просто злые, очень злые. Мне звонят люди, спрашивают: «Как же так?» На матчи ЦСКА уже многие ходить перестали (игру с «Северсталью» посетили 3800 зрителей, «ЦСКА Арена» вмещает 12 100. — Прим. «Чемпионата»).

Может, рано спрашивать ещё с ЦСКА? Ну как рано! Кубок Гагарина — итог сезона. Сейчас задача игроков — показывать игру, радовать ей зрителей. Это же их работа, за неё деньги платят. Как у других людей есть работа: кто-то вкалывает за станком, кто-то ракеты делает. А игроки ЦСКА ничего не делают на площадке. Просто стоят! Смотришь: не ЦСКА, а средняя команда. Они должны выходить на площадку и показывать себя. Уже время пришло», — цитирует Глазова «РБ Спорт».